Zweite Fußball Bundesliga : Aufstiegsspiel: Holstein Kiel gegen Düsseldorf zur Halbzeit torlos

Die Kieler haben sogar noch eine klitzekleine Chance auf Platz auf den direkten Aufstieg. Dafür braucht es einen Sieg.

von dpa

06. Mai 2018, 16:17 Uhr

Kiel/Düsseldorf | Holstein Kiel ist zu Fortuna Düsseldorf gereist, um dem Aufsteiger die Party zu verderben. Gleich zu Anfang des Spiels versuchte der Tabellendritte, möglichst schnell nach vorne zu spielen. Nach zehn Minuten gab es bereits den fünften Eckball. In der 18. Minute wurde Düsseldorfs Keeper Wolf erstmals von den Holsteinern überwunden, doch Schütze Dominik Drexler stand klar im Abseits. Die sommerlichen Temperaturen nahmen zwischenzeitlich ein wenig das Tempo aus dem Spiel.

Doch den Holsteinern boten sich in der ersten Hälfte weitere Chancen. Ducksch scheiterte in der 37. Minute aus aussichtsreicher Position an Wolf. Zuvor hatte Weilandt zwei Mal vergeben. Einmal schoss er über das Düssedorfer Tor, beim zweiten Versuch scheiterte er an Keeper Wolf, der mit einer Großtat klärte.

Für die „Störche“ geht es am Ende einer grandiosen Saison noch um einiges. Sollte Holstein gewinnen, wäre Platz drei und die Aufstiegsrelegation gegen den Drittletzten der Bundesliga rechnerisch sicher. Selbst bei einem Unentschieden dürfte angesichts des überragenden Torverhältnisses nichts dazwischen kommen. Sollte der Zweite 1. FC Nürnberg Punkte in Sandhausen lassen, ist sogar der direkte Aufstieg am letzten Spieltag noch drin.

Trainer Markus Anfang hat vor seinem vorletzten Liga-Auftritt auf der Kieler Bank vor seinem Wechsel zum 1. FC Köln einige personelle Probleme vor allem in der Defensiv-Abteilung. Routinier Dominic Peitz wird nach der zehnten Gelben Karte gesperrt fehlen. Torhüter Kenneth Kronholm (Oberschenkelprellung) und Innenverteidiger Dominik Schmidt (Blutergusses in der rechten Wade) klagen über Blessuren.