Durchmarsch möglich : 1:1 in Düsseldorf: Holstein Kiel erreicht Relegation zur 1. Bundesliga

Die klitzekleine Chance auf den direkten Aufstieg verpuffte zwar. Dennoch feiert Holstein auf Düsseldorfer Rasen.

von dpa

06. Mai 2018, 17:15 Uhr

Kiel/Düsseldorf | Der 1. FC Nürnberg hat am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Aufstieg perfekt gemacht. Der neunmalige deutsche Meister gewann am Sonntag 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen und folgt Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga. Holstein Kiel steht nach dem 1:1 (0:0) in Düsseldorf als Tabellen-Dritter fest und bestreitet damit die Relegationsspiele gegen den 16. der Bundesliga.

Gleich zu Anfang des Spiels versuchte der Tabellendritte aus Kiel, möglichst schnell nach vorne zu spielen. Nach zehn Minuten gab es bereits den fünften Eckball für die „Störche“. In der 18. Minute wurde Düsseldorfs Keeper Wolf erstmals von den Holsteinern überwunden, doch Schütze Dominik Drexler stand klar im Abseits. Die sommerlichen Temperaturen nahmen zwischenzeitlich ein wenig das Tempo aus dem Spiel.

Doch den Holsteinern boten sich in der ersten Hälfte weitere Chancen. Ducksch scheiterte in der 37. Minute aus aussichtsreicher Position an Wolf. Zuvor hatte Weilandt zwei Mal vergeben. Einmal schoss er über das Düsseldorfer Tor, beim zweiten Versuch scheiterte er an Keeper Wolf, der mit einer Großtat klärte.

In der 69. Minute wurde Kiels Keeper Kenneth Kronholm von einem Feuerzeug aus dem Düsseldorfer Fanblock getroffen. Nach einer Behandlungspause legte Düsseldorf einen Zahn zu. In der 75. Minute klingelte es. Benito Raman traf zum 1:0 für die Rheinländer, doch zwei Minuten später sorgte Torjäger Marvin Ducksch mit einem brillianten Abschluss für den Ausgleich, Drexler hatte mit der Hacke aufgelegt.

Wenige Sekunden später erzielte auf anderem Platz der 1. FC Nürnberg das 2:0 gegen Sandhause,n damit wären beide Aufstiegsplätze für Düsseldorf und den „Club“ reserviert. Für Holstein Kiel bleibt die Chance, den Durchmarsch in die erste Liga über die Relegation perfekt zu machen. Gegner am 17. Mai um 20.30 Uhr (auswärts) und vier Tage später, also am 21. Mai zu gleicher Uhrzeit ist entweder der VfL Wolfsburg oder der HSV.