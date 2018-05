Solidaritätswelle #AufstehenFürVielfalt : Holstein Kiels Vorstand offenbar wieder gesprächsbereit in Sachen Frauenfußball

Es könnte jetzt doch weitergehen mit dem Frauenfußball unter dem Holstein-Wappen. Der Club will noch nichts bestätigen.

von Götz Bonsen

02. Mai 2018, 11:10 Uhr

Kiel | Inmitten der bundesweiten Empörungswelle gegen Holstein Kiel wegen der geplanten Abtretung des Frauenfußballs rudert der KSV-Vorstand nun offenbar zurück. Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, sollen die Fußballerinnen aus der Regionalliga, der U23 und der U17 nun doch unter dem Holstein-Dach weiterspielen dürfen. Laut dem Bericht wurde den Trainern der drei betroffenen Frauen-und Mädchenmannschaften dies allerdings unter einer Bedingung in Aussicht gestellt: Der Trainings- und Spielbetrieb müsse in Zukunft finanziell selbst bewerkstelligt werden – sprich: Die Frauenteams müssen sich in Zusammenarbeit mit dem Verein selber vermarkten – ein im Frauenfußball ehrgeiziges Ziel.

Ende der letzten Woche hatte der Verein, dessen Herrenabteilung in diesem Jahr erstmals in die 1. Fußball Bundesliga aufsteigen könnte, bekanntgegeben, dass die Spielerinnen sich dem VfB Kiel anschließen sollen.

„Wir sind mit den Verantwortlichen der drei Mannschaften in Gesprächen und suchen nach gemeinsamen Lösungen“, wird KSV-Präsident Steffen Schneekloth zitiert. Der Verein hat die Berichte am Mittwoch nicht bestätigt. Dass der Ruf des Clubs enormen Schaden genommen hat, ist in Anbetracht des Shitstorms der letzten Tage offensichtlich, Hinweise auf mögliche personelle Konsequenzen gibt es bislang nicht. Doch für eine alternativlose Fortsetzung des Männer-Strebens ist der Druck offenbar zu groß geworden, Sponsoren drohen mit Konsequenzen, Land und Stadt überdies.

An der nötigen Popularität für eine Selbstvermarktung, die rund 100.000 Euro einbringen müsste, mangelt es den Holstein-Frauen nach der atemberaubenden Welle der Solidarität ganz offensichtlich nicht. Gleich mehrere Teams des Landesfußballs nutzten am 1. Mai die Gelegenheit, unter #AufstehenFürVielfalt ein Zeichen für den Frauenfußball zu setzen – und auch bundesweit ist Holstein Kiels angekündigter Frauenbann ein Thema der Empörung in der Fußballwelt der sozialen Netzwerke. Beinahe 2000 Mal wurde ein Facebook-Kommentar der Holstein Women inzwischen geteilt, deren Spiel gegen ATSV Stockelsdorf mit einer Protestaktion unterbrochen wurde.

Im Kreispokal-Halbfinale Rendsburg-Eckernförde setzten sich am Nachmittag die Spielerinnen des TSV Vineta Audorf gegen den TuS Rotenhof durch. Anschließend zeigten sich beide Teams gemeinsam mit den Audorfer Männern dennoch vereint in ihrer Solidarität. „Jeder, der das Hobby Fußball mit Herzblut betreibt, weiß, was der Sport und das Teamgefühl bedeuten und wie groß die Enttäuschung sein muss“, heißt es von Seiten des TuS.

Auch Schacht-Audorfs Bürgermeisterin Sabrina Jacob war vor Ort und kritisierte unter anderem, dass die Spielerinnen von Holstein Kiel vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien.

Im zweiten Halbfinale spielte die Entscheidung aus Kiel ebenfalls eine Rolle. Die SG Borgstedt/Brekendorf und die SG EMTV/Fleckeby hatten im Vorfeld ihren Support für die Holstein Women angekündigt. „Da hat keiner von uns Verständnis für. Nur weil die Männer jetzt erfolgreich Fußball spielen, muss man nicht die Frauen aussondern“, sagt die Brekendorferin Camilla Petersen gegenüber dem NDR.

„Die jungen Mädels im Alter zwischen 13 und 15 Jahren fieberten bisher immer dem Sichtungstraining von Holstein Kiel entgegen“, ergänzte Detlef Senftinger, Pressewart bei der SG Brekendorf/Borgstedt. Da das nun wegbreche, gingen damit auch „die Idole flöten“.

Holstein Women II gewinnen „Spiel Eins“ nach dem Protest

Auch die Holstein Women selbst mussten am Dienstag wieder ran. Die zweite Damen trat nach ihrer Protestaktion von Sonntag in der Landesliga auf den TSV Pansdorf und gewann nach einer starken Partie deutlich mit 4:1 gegen den Tabellendritten. Die Kielerinnen trugen erneut schlichte weiße Shirts.

Auch sonst war es keine normale Partie: Schon beim Aufstellen für das Einlaufen auf den Rasen bekamen die Kieler Spielerinnen Applaus von den Zuschauern und sogar von den Gegnerinnen aus Pansdorf, die sich ebenfalls solidarisch zeigten. Vor dem Anpfiff machten beide Teams ein gemeinsames Foto.

Die B-Juniorinnen von Holstein Kiel bauten zudem im Anschluss ihre Führung in der Oberliga weiter aus und schlugen den Tabellenzweiten aus Meldorf klar mit 6:1. Sie hatten das Holstein Wappen auf dem Trikot überklebt – und den Klebestreifen ebenfalls mit dem Schriftzug „Aufstehen für Vielfalt“ verziert. Auch sie posierten gemeinsam mit den Gegnerinnen.

Zuspruch aus ganz Deutschland

Die Stellungnahme der Holstein Women im Wortlaut „Gegen das Schweigen – auch Frauen haben eine Stimme Am letzten Freitag (27.04.2018) vor dem Abschlusstraining wird der gesamten Abteilung des Mädchen- und Frauenfußballs von Holstein Kiel mitgeteilt, dass sie bei Holstein Kiel keine Zukunft mehr haben wird. Vier Spieltage vor Saisonschluss. Im Kampf um den Klassenerhalt. Ohne Vorwarnung. Drei Tage vor Ende der Meldefrist für die Regionalliga (30.04.2018). Die Perspektive auf einen Verbleib in der Regionalliga? Alles andere als machbar bei einer Eingliederung in den VfB Kiel, hieß es zumindest am Freitag. Zwar wurde der Abteilungsleitung der Holstein Women ein paar Tage zuvor die Situation vom Vorstand erklärt, allerdings wurde diese auch darauf hingewiesen, dass sie darüber gegenüber den Damen absolutes Stillschweigen zu bewahren hat. Das sind die Aussichten für die 1. Frauenmannschaft. Für die U17 wird der Traum eines erneuten Aufstiegs in die Juniorinnen-Bundesliga binnen weniger Minuten zerschlagen. Von Holstein Kiel heißt es, man wolle „die Kräfte bündeln, um sich ganz der Arbeit im Herrenbereich und im männlichen Nachwuchs zu widmen“. Die zwei Frauenmannschaften (Regionalliga und Landesliga) und eine Jugendmannschaft scheinen finanziell zu viel Ballast für einen professionellen Sportverein zu sein, der aktuell um den Aufstieg in die 1. Bundesliga spielt und das eigene Stadion renovieren muss. Ein mehr als zehnjähriges Kapitel des Leistungsfußballs im Frauenbereich endet mit einem Knall, der für jede Spielerin wie ein Schlag in die Magengrube ist. Frauenleistungsfußball im Norden – ab Sommer vielleicht Fehlanzeige. Ein Kapitel, welches vom Verein schon immer als Außenseiter behandelt worden ist. Über mehrere Jahre gab es keine festen und vor allem guten Trainingsbedingungen, der Fögeplatz (auch als Parkplatz bei Heimspielen der Männer genutzt) für viele Spielerinnen ein bekannter und häufiger Anblick. Unzählige Male muss man sich von anderen Mannschaften anhören, was wir denn für Spiel- und Trainingsbedingungen haben, obwohl wir für den größten Verein in Schleswig-Holstein spielen. Durch die Kooperation mit dem VfB Kiel sollte diesbezüglich für die Women eine neue Heimat geschaffen werden, inklusive neuer Kabinen (gesponsert von Holstein Kiel). An den Trainingsbedingungen hat sich jedoch nicht viel geändert, wenn der Trainingsplatz nur zur Hälfte mit Rasen bestückt ist und die letzten Monate nur die Hälfte aller Flutlichter funktionieren. Auf dem Trainingsgelände des Nachwuchsleistungszentrums in Projensdorf trainieren währenddessen alle Mannschaften aus der Männer- und Jugendabteilung. Gerne haben wir als Spielerinnen unsere Zeit investiert in einen Sport, den wir mit Herzblut und Leidenschaft betreiben, ohne Großes zu erwarten oder zu verlangen. Dass wir so abgestraft werden von dem Verein, für den wir jahrelang gekämpft, gelebt, geradegestanden und uns zerrissen haben, fühlt sich belogen und vor allem hintergangen an.

Jeder weiß, dass sich Frauenfußball nicht rentiert. Selbst nicht in der 1. Frauenbundesliga.

Aber ist dieser Ballast wirklich so groß, dass es einen Verein im Profifußball daran hindert, Anschluss zu halten? Und vor allem in dieser Art und Weise eine Abteilung aus dem Verein zu streichen? Einen faden Beigeschmack hinterlässt das erst kürzlich in Aussicht gestellte Angebot des Vereins, uns auch weiterhin finanziell zu unterstützen. Während am Freitag noch keinerlei derartige Hilfen vom Vorstand angeboten wurden, folgte dies erst mit zunehmendem medialen Interesse. Wir finden, dass das nicht mehr viel mit Sportlichkeit zu tun hat. Wir müssen jetzt miterleben, wie das Wirtschaftliche Träume und Leidenschaft zerstört. Und da können wir einfach nicht mehr schweigen, denn hier handelt es sich um eine Unverschämtheit, die in ihrer Art und Weise nicht mehr zu überbieten ist. Der 1. Herrenmannschaft wünschen wir viel Erfolg auf der Zielgeraden in Richtung Bundesliga und drücken die Daumen für die letzten zwei Ligaspiele!

In diesem Sinne: #AufstehenfürVielfalt“

Zuspruch bekommen die Kielerinnen mittlerweile sogar aus ganz Deutschland. Ihr eigenes Statement zum Rauswurf wurde auf Facebook mittlerweile fast 1800 Mal geteilt. Darunter auch von Frauenmannschaften aus Augsburg, Hamburg, Leipzig sowie von Nationalspielerinnen wie Simone Laudehr und Dszenifer Maroszan.

Das Statement der Holstein Women teilten unter anderem die ehemalige deutsche Nationalspielerin Fatmire Alushi. Sie bezeichnete die Entscheidung als „nicht fair“. Auch die beiden aktiven Nationalspielerinnen Dzsenifer Maroszán und Simone Laudehr taten es ihr gleich. Zudem bekunden bundesweit zahlreiche Vereine ihre Solidarität mit den Kielerinnen.

Derweilen meldeten sich auch immer mehr Politiker zu Wort. Für Kathrin Wagner-Bockey, sportpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, war die ursprüngliche Entscheidung „ein Schlag ins Gesicht aller Frauen, die Fußball spielen und die sich genauso wie die Männer mit ihrem Verein identifizieren.“ Eine ganze Abteilung von erfolgreich spielenden Fußballerinnen auszugliedern, „weil sie zu teuer sind und damit den Männern auf ihrem Erfolgsweg im Wege stehen, ist bodenlos schlecht. Dies dann offensichtlich nach Fürstenart zu kommunizieren, ist noch schlechter“, so die SPD-Politikerin. Für Lars Harms, Vorsitzender des SSW im Landtag, sind die Reaktionen der Fußballerinnen nachvollziehbar und gerechtfertigt. „Das war unter aller Würde. Die Vereinsführung sollte noch einmal in sicher gehen“, sagte Harms.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Christopher Vogt, warnte davor, Stadionumbau und Ausgliederung der Frauenabteilung in einen Topf zu schmeißen. „Bei aller Aufregung sollten alle Beteiligten zur Kenntnis nehmen, dass sämtliche Frauenmannschaften für die nächste Saison gemeldet sind und dass Holstein Kiel die Durchführung des Spielbetriebes wirtschaftlich zugesagt hat.“ Es sei verfehlt, nun die Zuschüsse des Landes für den Stadionumbau in die Diskussion zu tragen. „Das Stadion gehört der Stadt Kiel, und es bleibt eine vereinsinterne Entscheidung. Gegen Förderbedingungen wurde nicht verstoßen“, so Kumbartzky.

Selbst Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich eingeschaltet: „Aufgrund der öffentlichen Berichterstattung habe ich umgehend das Gespräch mit den Verantwortlichen von Holstein Kiel gesucht. Mir wurde versichert, dass Holstein Kiel den Spielbetrieb aller Frauenteams in der jeweiligen Spielklasse sicherstellt“, sagte Günther.