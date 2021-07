Neuzugang bei Holstein Kiel : Jann-Fiete Arp sprüht vor Tatendrang

Der Stürmer will mit Holstein Kiel die großen Teams der 2. Fußball-Bundesliga ärgern.

Kiel | Die zurückliegenden zwei Jahre haben bei Jann-Fiete Arp Spuren hinterlassen. Nun sprüht der Neuzugang des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bei seinem neuen Club vor Tatendrang. Er will diese Spuren unbedingt beseitigen – angefangen im Nordduell zum Saisonauftakt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli vor bis zu 8900 Zuschauern, die am Millernt...

