Holstein-Geschäftsführer : Wolfgang Schwenke: „Die höheren TV-Gelder hätten uns gut getan“

Holsteins Geschäftsführer wundert sich im Interview mit shz.de über die Finanzen anderer Vereine und mahnt Bescheidenheit an.

Kiel | Ein, zwei Tage entspannen. Raus aus Kiel. Ab in die Ferienwohnung am Ostseestrand in Mecklenburg-Vorpommern. Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke bleibt auf Stand-by. Ist immer erreichbar. Kaum ist die Zweitliga-Saison mit der Relegations-Verlängerung abgepfiffen, muss die neue Spielzeit geplant werden. „Wir sind durch die beiden Entscheid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.