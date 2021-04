Wolfgang Schwenke : Wie Holstein Kiel das Familiäre immer bewahren konnte

Der Geschäftsführer ist sich sicher, dass der Zusammenhalt ein Erfolgsfaktor bei der KSV ist. Der Blick geht nach oben.

Kiel | Für Wolfgang Schwenke ist der Zusammenhalt das Erfolgsrezept beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. „Das Familiäre haben wir uns immer bewahrt, in der Regionalliga, in der 3. Liga, in der 2. Liga“, sagte der Kaufmännische Geschäftsführer der „Störche“ in einem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“. Als Außenseiter gegen Borussia Dortmund Mit ...

