Zweite Liga im Liveticker : Hrubeschs HSV kämpft um letzte Aufstiegschance – Holstein um Platz 2

Von Greuther Fürths Patzer haben Kiel und der HSV beide profitiert. Doch der Endspurt steht unter anderen Vorzeichen.

Kiel/Hamburg | Der Hamburger SV will seine letzte Chance im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nutzen. Nach der Trennung von Daniel Thioune sitzt am Montag (20.30 Uhr im Liveticker) gegen den 1. FC Nürnberg Horst Hrubesch erstmals auf der HSV-Bank. „Natürlich“ glaube er noch an den Aufstieg, sagte der langjährige HSV-Torjäger. Er will den Profis vor allem Lock...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.