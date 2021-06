Von Holstein Kiel : Wechsel von Janni Serra zu Arminia Bielefeld perfekt

Der 23-Jährige wechselt ablösefrei zum Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis 2025.

Kiel/Bielefeld | Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat den Offensivspieler Janni Serra vom Zweitligisten Holstein Kiel verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei und erhält bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Dies teilte der Bielefelder Club am Montag mit. In der abgelaufenen Saison hat Serra in 31 Zweitligaspielen für Kiel 13 Treff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.