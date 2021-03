2. Bundesliga : Vier Corona-Fälle bei Holstein Kiel – Partie gegen Heidenheim fällt aus

Das Auswärtsspiel beim 1.FC Heidenheim fällt aus. Den betroffenen Spielern gehe es den Umständen entsprechend gut.

Kiel | Das Spiel der KSV Holstein in Heidenheim muss wegen positiver Coronatests innerhalb des Holstein-Kaders ausfallen. Im Rahmen der engmaschigen PCR-Testung wurden vier positive Befunde auf das COVID-19-Virus festgestellt, teilte der Verein am Freitag mit. Die betroffenen Personen hätten sich umgehend in Isolation begeben, heißt es. Die zuständigen Ge...

