Kooperation mit dem Land SH : Rund 300 Fans holen Piks bei Holstein Kiels Booster-Impfaktion ab

Impfberechtigt waren alle Personen, deren vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurücklag oder die sich in einem Genesenen-Status befanden und impfberechtigt waren.

Kiel | Die Booster-Impfaktion des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist gut angenommen worden. Rund 300 Fans haben sich vor dem Punktspiel der KSV Holstein gegen Werder Bremen (2:1) am Samstagabend den Piks zur Auffrischung ihrer Impfung gegen das Coronavirus abgeholt, teilten die Kieler am Sonntag auf Anfrage mit. Impfstation in Kieler Turnhalle Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.