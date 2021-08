DFB-Pokal im Liveticker : SC Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel – 2. Hälfte läuft

Der Zweitligist aus Kiel ist beim Regionalligisten aus Flensburg Favorit, strotzt nach dem verpatzten Saisonstart aber nicht vor Selbstvertrauen.

Flensburg | Der SC Weiche Flensburg 08 kennt sich aus mit Überraschungen im DFB-Pokal. Vor drei Jahren warf der Regionalligist den VfL Bochum in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. Gelingt am Sonnabend (15.30 Uhr) ein weiterer Coup? Nichts anderes wäre ein Erfolg im Nordduell gegen Zweitligist Holstein Kiel, der vor wenigen Wochen noch um den Aufstieg in die Bun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.