Relegation 2021 : Liveblog: Gelingt Holstein Kiel der Aufstieg in die Bundesliga?

In der letzten Woche ließ Holstein Kiel den Matchball liegen. Kommt es am Samstag doch noch zum Wunder von Kiel und dem ersehnten Aufstieg in die Bundesliga? Wir berichten rund um das Spiel im Liveblog.

Kiel | Der dritte Matchball, wieder geht es im Holstein-Stadion um den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel der Relegation in Köln, kommt es am Sonnabend ab 18 Uhr zum Showdown zwischen der KSV und dem 1. FC Köln. Wir berichten rund um das Spiel im Liveblog. Holstein Kiel gegen Köln ...

