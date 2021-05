Traum vom Aufstieg : Kiel diskutiert Zulassung von Zuschauern bei der Relegation im Holstein-Stadion

Während des letzten Zweitliga-Spiels am vergangenen Sonntag gegen Darmstadt 98 (2:3) hatten sich nach Polizeiangaben rund 1500 Anhänger von Holstein Kiel vor dem Holstein-Stadion versammelt.

Kiel | Die Kieler Behörden wollen am Donnerstag entscheiden, ob zum Relegations-Rückspiel von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (18 Uhr) Zuschauer zugelassen werden. Im Liveticker: Holstein Kiel spielt beim 1. FC Köln um eine gute Ausgangslage „Wir sind aktuell in konstruktiven Gesprächen. Stadt, Land, Polizei und Verein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.