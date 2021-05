2. Bundesliga : Holstein Kiel springt auf direkten Aufstiegsplatz

Die „Störche“ überholen Greuther Fürth und haben noch immer ein Spiel weniger als die Konkurrenz.

Kiel | Harte Arbeit wird belohnt, der Sprung ins Oberhaus nimmt immer konkretere Formen an: Holstein Kiel hat mit drei Punkten gegen Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Die „Störche“ gewannen das Nachholspiel gegen die Niedersachsen mit 1:0 (1:0), zogen damit in der Tabelle an Greuther Fürth vorbei – und haben soga...

