Die Relegation im Liveticker : Holstein Kiel spielt beim 1. FC Köln um eine gute Ausgangslage

Zwei Matchbälle zum Bundesliga-Aufstieg hat Holstein Kiel schon vergeben. In der Relegation bekommt der Zweitligist gegen den 1. FC Köln eine weitere Chance.

Köln | Nach zwei vergebenen Matchbällen nimmt Holstein Kiel in der Relegation einen weiteren Anlauf auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Am Mittwoch (Anstoß um 18.30 Uhr) spielen die Kieler beim 1. FC Köln um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonnabend (18 Uhr). Wir begleiten die Partie im Liveticker. Relegation: 1. FC Köln – Holstein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.