2. Fussball-Bundesliga : Holstein Kiel schafft Überraschung gegen Spitzenreiter FC St. Pauli

Die „Störche“ besiegen die Kiezkicker nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 3:0.

Kiel | Das war ein Jahresabschluss mit Knalleffekt: Holstein Kiel hat den zuletzt so starken Tabellenführer FC St. Pauli mit 3:0 (3:0) in die Schranken gewiesen und ein schwieriges Halbjahr in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem durch und durch positiven Erlebnis beendet. Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen und Konsequenz vor dem eigenen Tor hatte Hols...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.