2. Liga : Holstein Kiel nach 4:0 gegen St. Pauli weiter auf Aufstiegskurs

Die Kieler sitzen dem Tabellenzweiten im Nacken. Für St. Pauli gibt es keine Chance mehr auf die Erste Liga.

Kiel | Holstein Kiel hat auf beeindruckende Weise einen weiteren großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga gemacht. Im Heimspiel gegen den nur eine Halbzeit starken FC St. Pauli gewannen die Gastgeber am Freitagabend nach einem starken Auftritt 4:0 (2:0) und rückten – bei einem Match weniger – mit 56 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Gr...

