2. Fussball-Bundesliga : Holstein Kiel lässt wieder Fans beim Training zu

Lange ist es her, dass Fans von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ihren Lieblingen beim Training zusehen durften. Das ändert sich. Bei ausgewählten Einheiten lässt die KSV wieder Zuschauer zu, es gilt die 3G-Regel.

Kiel | Im Moment ist Länderspielpause, das nächste Pflichtspiel von Fußball-Zweitligist steht erst am 21. November beim 1. FC Heidenheim an. Dennoch arbeiten die „Störche“ mit Trainer Marcel Rapp, der jüngst gegen Dynamo Dresden seinen ersten Sieg als Holstein-Trainer feiern durfte, natürlich weiter an ihrer Form. Dabei können ihnen seit langer Zeit nun auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.