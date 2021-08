2. Fussball-Bundesliga : Holstein Kiel kassiert 0:3-Heimpleite gegen Schalke

Die Störche haben hat auch den Heimauftakt in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga in den Sand gesetzt. Gegen einen abgezockten FC Schalke 04 hieß es am Ende wie schon in der Vorwoche beim FC St. Pauli 0:3 (0:2).

Kiel | Eiskalte Dusche Die guten Vorsätze, vieles bis alles besser zu machen als noch am Millerntor, waren nach nur wenigen Sekunden unfreiwillig gebrochen. Gleich beim ersten Standard dahin. Eine Freistoßflanke von Thomas Ouwejan fand Simon Terodde völlig unbewacht vor dem Kieler Kasten – der Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte zur S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.