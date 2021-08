2. Fussball-Bundesliga : Holstein Kiel: Individuelle Arbeit für das Kollektiv

Holstein Kiel hat einen schlimmen Fehlstart in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt. Nun steht das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an. Vor allem in der Defensive soll eine klare Steigerung her.

Kiel | Eine dreiteilige Serie von 0:3-Pleiten ist sicherlich nicht das, was sich ein Trainer zum Start einer Saison wünscht. Das geht auch Ole Werner so. Der Coach von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht tabellarisch nach drei Spieltagen mit seinem Team mit dem Rücken an der Wand. Am Freitag ist der Tabellenletzte bei Fortuna Düsseldorf zu Gast (18.30 Uhr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.