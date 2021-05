Mit Liveticker zum Nachlesen : „Erste Etappe ist gegangen“: Holstein Kiel siegt in Köln und träumt vom Aufstieg

Holstein Kiel hat sein Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln durch ein Joker-Tor von Simon Lorenz mit 1:0 gewonnen. Die Störchen genügt am Sonnabend sogar ein Unentschieden im Rückspiel.

Köln | Nicht schön, dafür aber unglaublich wertvoll: Holstein Kiel hat das Relegationshinspiel gegen den 1. FC Köln gewonnen. Mit 1:0 (0:0) bezwangen die Kieler am Mittwochabend den favorisierten Erstligisten. Der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ist zum Greifen nah – zum dritten Mal in kurzer Zeit stehen die „Störche“ mit einem Bein in der Erstklassigkeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.