Liveticker zum Nachlesen : 1:0 in Köln – Holstein Kiel stößt Tor zur Bundesliga auf

Holstein Kiel hat beim 1. FC Köln gewonnen. Nun genügt den Kielern sogar ein Unentschieden im Rückspiel am Sonnabend.

Köln | Für Holstein Kiel ist der erstmalige Bundesliga-Aufstieg zum Greifen nahe. Der Fußball-Zweitligist, der der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein werden könnte, gewann das umkämpfte Relegations-Hinspiel am Mittwoch beim 1. FC Köln mit 1:0 (0:0) und hat damit eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonnabend (18 Uhr, DAZN) in Kiel. ...

