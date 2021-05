Nachholspiel am Freitag : Holstein Kiel geht mit breiter Brust in das Spiel gegen St. Pauli

Mit einem Sieg über die Kiezkicker könnten die Kieler einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Kiel | Fußball-Zweitligist Holstein Kiel setzt im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg auf einen klaren Fokus: „Wir schauen nicht nach links und rechts, sondern nur auf uns“, sagte Trainer Ole Werner. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wollen die „Störche“, die nach der 0:5-Pokalpackung in Dortmund mit einem 2:0 über den SV Sandhausen überzeugten, mit breiter Brust in i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.