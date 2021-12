2. Fussball-Bundesliga : Holstein Kiel empfängt den FC St. Pauli

Am Freitag begrüßt Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga den Tabellenführer zum Nordderby. Zu Gast im Holstein-Stadion ist der FC St. Pauli, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Kiel | Mit 8900 Zuschauern war das Millerntor-Stadion am 25. Juli coronabedingt ausverkauft – und am Ende jubelten die Fans über den prächtigen Saisonstart des FC St. Pauli mit dem 3:0 über Holstein Kiel. Es war der Auftakt für eine nahezu perfekte Hinrunde der Hamburger – und für eine wechselhafte bis schwierige für die Kieler. Am Freitag beginnt die Rückru...

