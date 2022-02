Leihe nach Norwegen : Holstein Kiel: Holmbert Aron Fridjonsson wechselt zu Lilleström SK

Bisher spielte der Isländer keine große Rolle im Kader der Störche. Weil ihm keine Spielzeiten garantiert werden können, soll der 28-jährige Stürmer nun in Norwegen wieder auf Niveau kommen.

Kiel | Holstein Kiel verleiht Stürmer Holmbert Aron Fridjonsson bis zum 31. Dezember dieses Jahres an den norwegischen Erstligisten Lilleström SK. „Wir können Holmbert Fridjonsson aktuell nicht die Spielzeiten garantieren, die er braucht, um schnell wieder auf Niveau zu kommen“, sagte KSV-Geschäftsführer Uwe Stöver am Montag in einer Vereinsmitteilung. ...

