Bestätigt : HSV holt Jonas Meffert von Holstein Kiel

Der Verteidiger wechselt für rund 500.000 Euro von der Förde nach Hamburg. Miro Muheim soll der dritte Neuzugang werden.

Hamburg | Holstein Kiel verliert eine weitere wichtige Säule seines Teams. Jonas Meffert schließt sich dem Hamburger SV an. Das gaben die beiden Fußball-Zweitligisten am Montag zeitgleich bekannt. An der Elbe erhält der defensive Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag bis 2024. Über die Ablösesumme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart, dem Vernehmen n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.