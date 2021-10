2. Runde : Aus im DFB-Pokal: Holstein Kiel verliert in Hoffenheim

Die „Störche“ unterliegen dem Bundesligisten am Ende deutlich. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer kamen die Kieler unter die Räder.

Sinsheim | Schon Andreas Brehme wusste: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Dieser Klassiker der Fußball-Sprüche vom 1990-Weltmeister Andreas Brehme traf haargenau auf Holstein Kiel zu. Statt der erhofften Pokalparty beim Erstligisten 1899 Hoffenheim und statt einer weiteren Sensation in einer zweiten Runde des DFB-Pokals nach dem Triumph über Bayern M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.