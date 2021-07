2. Fussball-Bundesliga : 0:3 am Millerntor – ernüchternder Saisonauftakt für Holstein Kiel

Die Kieler waren beim FC St. Pauli chancenlos und hätten sogar höher verlieren können.

Hamburg | Das hatten sich Fans, Spieler und Trainer von Holstein Kiel anders vorgestellt. Den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga setzte das Team von Ole Werner in den Sand. An der 0:3 (0:1)-Niederlage beim gut aufgelegten FC St. Pauli gab es nichts zu deuteln – die „Störche“ enttäuschten und hätten auch noch höher verlieren können. Auch interessant: 3:...

