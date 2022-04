2. Bundesliga : Holstein Kiel will Punkt bei Werner-Wiedersehen in Bremen

Holstein Kiel fehlt rechnerisch noch ein Punkt, um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga zu sichern. Doch eigentlich können die Kieler beruhigt zum drittletzten Saisonspiel heute (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Werder Bremen und zum Wiedersehen mit ihrem einstigen Trainer Ole Werner reisen. Denn so ernsthaft mag niemand daran glauben, dass das Team von Trainer Marcel Rapp noch in Gefahr geraten kann. „Wir sollten einen Punkt holen, damit wir zu hundert Prozent sicher sind“, sagte Rapp dennoch.

Seinen Amtsvorgänger kennt der 43-Jähri...

