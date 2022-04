Bundesliga : Hofmann und Thuram nach Verletzungen Startelf-Kandidaten

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann und Offensiv-Kollege Marcus Thuram könnten bei Borussia Mönchengladbach nach ihren Ausfällen an diesem Wochenende in die Startelf zurückkehren. „Das sind zwei Spieler, die grundsätzlich immer ein Thema sein müssen für die Startaufstellung“, sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag und damit zwei Tage vor dem Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth.

Thuram war vor dem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 zuletzt kurzfristig aufgrund von Adduktorenbeschwerden ausgefallen. Nationalspieler Hofmann hatte sich vor einem Monat einen Muskelfaserriss zugezogen. Noch keine Option für die Bundesligapartie in Franken sind Außenbahnspieler Luca Netz wegen muskulärer Probleme und Innenverteidiger Marvin Friedrich, der n...

