Fussball : Hoffen auf das nächste Spiel

Was für ein verkorkstes Fußball-Spiel! Beim FC Bayern München lief am Mittwoch gegen den FC Villarreal einfach gar nichts. Die Münchner schossen kein Tor, machten lauter Fehler und hatten keine Power. „Wir waren nicht gut“, sagte der Bayern-Trainer.

Am Ende verloren die Bayern mit 0:1 gegen das Team aus Spanien und waren sogar froh, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen war. Nun haben sie die Hoffnung, dass sie beim Rückspiel am Dienstag besser auftreten. „Wir werden uns aufrappeln“, sagte der Spieler Thomas Müller. Nur mit einem klaren Sieg käme der FC Bayern weiter in der Champions Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.