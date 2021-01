Männerwelten des Sports : Hörfunk-Reporterin Töpperwien: Noch „nicht gleichberechtigt“

Ihrer Sonderrolle als Frau im Sportjournalismus und speziell im Fußball ist sich Sabine Töpperwien früh bewusst. Die Radioreporterin öffnet Kolleginnen Türen. Sie hat aber auch Forderungen an die nächste Generation.

Köln | Auch an ihrem ersten Tag als Rentnerin wird Sabine Töpperwien dort sein, wo sie sich mit am wohlsten fühlt: am Mikrofon. Die langjährige Leiterin der Sportredaktion im WDR-Hörfunk wird am 1. März um 12.00 Uhr im Podcast ihres dann ehemaligen Kollegen...

