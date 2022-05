Bundesliga : „Heute egal“: Frankfurts B-Elf mit 1:1 gegen Ex-Trainer

Für Frankfurt zählt nur noch Sevilla. In der Bundesliga stellt Coach Glasner achtmal um, die Fans zählen schon die Tage bis zum Finale in Andalusien. In der Liga gibt es ein Remis gegen Ex-Coach Hütter.

Eintracht Frankfurt hat auf dem Weg nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.