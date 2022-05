2. Liga : Herthas Ex-Kapitän Friedrich: „Alle an einem Strang ziehen“

Herthas ehemaliger Kapitän und Sportdirektor Arne Friedrich hat die Berliner zu breiter Unterstützung des Clubs in der Bundesliga-Relegation gegen den Zweitligisten Hamburger SV aufgerufen. „Ich wünsche Hertha von Herzen zwei erfolgreiche Spiele in der Relegation. In der ganzen Stadt müssen alle Berliner heute Hertha ganz fest die Daumen drücken“, sagte der 42-Jährige der „Bild“-Zeitung vor dem Hinspiel im wohl ausverkauften Olympiastadion an diesem Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1). „Die Unterstützung im Olympiastadion wird sicher gigantisch und auch unglaublich wichtig. Alle müssen jetzt zusammenhalten.“

Hertha gehöre in die Bundesliga, sagte ...

