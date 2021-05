Bundesliga-Nachholspiel : Hertha vor nächster Hürde auf Schalke

Hertha BSC muss im letzten Nachholspiel aufgrund der Coronavirus-Quarantäne auf den nächsten Stürmer verzichten. Trainer Pal Dardai fährt trotzdem hoffnungsvoll nach Gelsenkirchen.

Berlin | Hertha BSC will mit einem Sieg auf Schalke eine weitere Hürde im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga nehmen. Im letzten Nachholspiel vom 31. Spieltag tritt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai heute (18.00 Uhr/Sky) bei den bereits abgestiegenen Kickern vom FC Schalke 04 an. Hertha könnte mit einem Erfolg den Vorsprung auf den Rele...

