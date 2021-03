Verletzter Ex-Weltmeister : Hertha-Trainer Dardai dämpft Khediras Comeback-Hoffnungen

Trainer Pal Dardai von Hertha BSC hat Sami Khedira vor zu viel Ehrgeiz bei seinen Comeback-Plänen gewarnt.

Berlin | „Er soll fit sein. Und wenn er so weit ist und so trainiert, werden wir es melden, dann können wir über Sami reden, über seinen Status. Aber jetzt ist er für mich ein verletzter Spieler“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten. Khedira hatte am Sonntag vor dem 3:0 der Berliner gegen Bayer Leverkusen im Sky-Interview angedeutet, dass er womögl...

