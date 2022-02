Fussball : Hertha BSC will gegen Bochum ersten Heimsieg im Jahr 2022

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will gegen den bislang auswärtsschwachen VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) seinen ersten Heimsieg des Jahres einfahren. „Wir wollen einen Schritt machen”, sagte Hertha-Trainer Tayfun Korkut. Nach fünf Bundesliga-Spielen mit nur einem Sieg müssen die Berliner wieder in die Spur kommen. Das Team steht auf Platz 13, nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Bochum liegt mit zwei Punkten mehr auf Platz elf.

Bei der Hertha wird Neuzugang Marc Oliver Kempf sein Debüt feiern und mit Niklas Stark die Abwehrzentrale bilden. Bochum muss ohne Kapitän Anthony Losilla auskommen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Spiel dürfen nur 3000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion verfolgen....

