DFB-Pokal : Heimspiel gegen Freiburg: HSV will Halbfinalfluch beenden

Der Hamburger SV hat die große Chance, den seit fast 35 Jahren anhaltenden Halbfinal-Fluch im DFB-Pokalwettbewerb endlich zu beenden. In der Vorschlussrunde trifft der hanseatische Zweitligist auf den Bundesligisten SC Freiburg. Die von Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte (23) am Sonntagabend im Fußball-Museum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Dortmund vorgenommene Auslosung ergab zudem das Duell der Erstligisten RB Leipzig gegen den FC St. Pauli-Bezwinger 1. FC Union Berlin. Spieltermine sind der 19. und 20. April, das DFB-Pokalfinale steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.

Für den dreimaligen DFB-Pokalsieger HSV würde mit dem Erreichen des Endspiels eine lange Negativserie enden. Zuletzt gelang dem einstigen Bundesliga-Dino am 31. März 1987 im Pokal-Semifinale ein Erfolg. Manfred Kastls Tor in der 85. Minute sorgte im heimischen Volksparkstadion für den 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Im Endspiel setzte sich der...

