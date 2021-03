2. Liga : Heidenheims Trainer Schmidt hält Saisonabbruch für möglich

Trainer Frank Schmidt vom 1.

Heidenheim an der Brenz | FC Heidenheim hat einen Saisonabbruch in der 2. Fußball-Bundesliga wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Fällen nicht ausgeschlossen. „Wenn man die letzten Ereignisse nimmt, dann könnte es mit dem Spielplan eng werden“, sagt der 47-Jährige im Podcast des „Hamburger Abendblatts“. Keiner könne garantieren, dass es die letzten Fälle gewesen seien. „Wir...

