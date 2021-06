Nationalmannschaft : Havertz nach EM-Fehlstart: „Druck auf dem Kessel ist immer“

Offensivmann Kai Havertz verspürt nach der Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM keinen größeren Druck als sonst.

München | „Druck auf dem Kessel ist immer. Ich glaube, über die letzten zwei, drei Jahre war gefühlt in der Nationalmannschaft immer Druck auf dem Kessel“, sagte der 22-Jährige zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Portugal am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) dem ZDF. „Kritiker gibt es immer, damit müssen wir Fußballer leben.“ We...

