2. Bundesliga : Hannover will Klassenerhalt und Planungssicherheit

Hannover 96 möchte endlich Planungssicherheit für die nächste Saison haben. Sollte der Tabellen-16. Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf verlieren und die Niedersachsen selbst am Sonntag beim SC Paderborn gewinnen (13.30 Uhr/Sky), wäre der Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt. „Die Mannschaft hat wieder in den Kampfmodus hineingefunden. Wir haben aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt, das war sehr wichtig“, sagte Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag.

