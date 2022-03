2. Liga : Hannover ohne Angst vor Schalke: „die geilsten Spiele“

Nach den beiden Niederlagen gegen Nürnberg und Sandhausen hat Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trainer Christoph Dabrowski sieht vor dem schweren Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) dennoch keinen Grund, die Nerven zu verlieren. „Wenn wir ehrlich sind: Das sind doch die geilsten Spiele. Auswärts, Schalke, 50.000 - und keiner traut dir was zu. Dort eine Leistung zu bringen, dass man das Ganze ein Stück weit ins Wanken bringt: Das ist doch eine geile Konstellation, darauf kann man sich freuen“, sagte der 43-Jährige am Donnerstag.

Dabrowski vertraut seinem Team weiterhi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.