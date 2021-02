2. Liga : Hannover gewinnt Niedersachsen-Derby in Braunschweig

Hannover 96 hat erneut das Niedersachsen-Derby der 2.

Braunschweig | Fußball-Bundesliga gewonnen. Beim Erzrivalen Eintracht Braunschweig siegten die „Roten“ am Samstag mit 2:1 (2:1). Ein Doppelschlag von Valmir Sulejmani in der 34. und Marvin Ducksch in der 36. Minute gab diesem Spiel innerhalb kurzer Zeit eine Wende....

