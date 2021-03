2. Liga 26. Spieltag : Hamburger SV wieder Spitzenreiter - Aue besiegt Sandhausen

Der HSV hat den nächsten wichtigen Sieg im Aufstiegskampf der 2. Liga geschafft. Die Norddeutschen besiegen souverän ihren Angstgegner Heidenheim.

Braunschweig | Der Hamburger SV hat zumindest vorerst die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Norddeutschen besiegten am Samstagnachmittag zu Hause verdient den Liga-Siebten 1. FC Heidenheim 2:0 (1:0) und zogen so in der Tabelle am VfL Bochum vorbei, der am Montag aber noch bei Fortuna Düsseldorf antritt. Erzgebirge Aue besiegte ze...

