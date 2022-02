Fussball : Hamburger Senat entscheidet über 25.000 Fans im DFB-Pokal

Der Hamburger Senat entscheidet am (morgigen) Dienstag über die vorzeitige Zulassung von maximal 25.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion. Dabei geht es um das Viertelfinale im DFB-Pokalwettbewerb zwischen dem Hamburger SV und dem Ligarivalen Karlsruher SC am 2. März, zwei Tage vor den geplanten Lockerungen der Corona-Regeln bei Sport-Großveranstaltungen.

„Es gibt das aufrichtige Bemühen, dem HSV schon für das Pokalspiel am 2. März so viele Zuschauer zu gestatten, wie nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz erst für den 4. März vorgesehen sind“, sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein am Montag. Dabei sei die Entwicklung der Corona-Inzidenzen zu berücksichtigen, die ein „Stück weit Freiheit ...

