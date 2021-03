Wembley-Stadion : Halbfinale im FA Cup testweise mit Zuschauern

Bei einem der beiden Halbfinal-Spiele im englischen FA Cup, die am 17.

London | und 18. April in London ausgetragen werden, soll testweise eine begrenzte Anzahl von Zuschauern im Wembley-Stadion erlaubt werden. Der britische Sportminister Oliver Dowden sprach beim Sender BBC von einem Pilotprojekt. Man wolle so viele Zuschauer wie möglich sicher ins Stadion bringen. „Wir wollen es den Leuten so einfach und bequem wie möglich m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.