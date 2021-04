Borussia Dortmund : Haaland-Berater: Wechsel nicht komplett ausgeschlossen

Fußball-Berater Mino Raiola will einen Dortmund-Abschied von Top-Stürmer Erling Haaland im Sommer nicht komplett ausschließen.

Dortmund | „Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war“, sagte der 53-Jährige Sport1. „Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will. Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin. Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das is...

