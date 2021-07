Ex-Bundesliga-Coach : Gründung eigener Beraterfirma: Rangnick kein Trainer mehr

Ralf Rangnick macht sich als Unternehmer selbstständig und wird auf absehbare Zeit nicht mehr als Trainer oder Sportdirektor im Fußball arbeiten.

Berlin | „Ich gründe eine GmbH, eine Fußball-Beratung, die auf vier Säulen basiert“, sagte der 63-Jährige in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Diese vier Bereiche würden das abbilden, was er in den vergangenen 15 Jahren bei RB Leipzig und bei der TSG 1899 Hoffenheim gemacht habe. Dabei gehe es seiner Aussage zufolge um „Clubbuilding“ sowie um die ...

