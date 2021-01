TuS Bövinghausen : Großkreutz-Wechsel zum Sechstligisten perfekt

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz spielt künftig für einen Sechstligisten.

Dortmund | Wie erwartet, unterschrieb der 32-Jährige einen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag beim Dortmunder Vorortclub TuS Bövinghausen. Das bestätigte der Verein den „Ruhr Nachrichten“. Der in Dortmund geborene Großkreutz hatte seine Profikarriere am So...

