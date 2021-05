Vfl Wolfsburg : Glasner zu Spekulationen: Eigentlich hat gar nichts gestimmt

Trainer Oliver Glasner empfindet die Spekulationen über einen möglichen Weggang vom VfL Wolfsburg zunehmend als belastend, hat ein Bekenntnis zu seinem Verbleib bei dem Champions-League-Anwärter aber erneut vermieden.

Wolfsburg | „Ich kommentiere nicht alle Spekulationen. Es waren ja eh schon so viele: Gladbach, Leipzig, Salzburg, was auch immer. Dazu verschiedenste Fristen und Höhen der Ausstiegsklausel. Ich sehe doch selbst, dass am Ende des Tages eigentlich gar nichts gestimmt hat“, sagte der Österreicher am Donnerstag bei der Pressekonferenz des niedersächsischen Fußball-B...

